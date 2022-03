Dragaggi in Laguna al via entro l'autunno

"Nove milioni di euro per il prossimo triennio per la progettazione e l'inizio dei lavori di dragaggio della laguna, opere che dovranno essere appaltate entro l'estate 2022 grazie al concreto impegno della Regione. Nei prossimi mesi saranno ultimate le progettazioni e in autunno partiranno i lavori. Si tratta di interventi strategici, che andremo ad attuare grazie alla conclusione di un importante contratto-accordo quadro. Al netto delle questioni burocratiche paradossali da dirimere ancora col Ministero della transizione ecologica e l'Avvocatura di Stato".

Lo ha detto l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente e Sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, che questa mattina ha incontrato amministratori comunali e realtà associative e sportive a San Giorgio di Nogaro, Muzzana del Turgnano e Lignano Sabbiadoro, per fare il punto sulla tematica dragaggi. Con lui il direttore del Servizio difesa del suolo e alcuni consiglieri regionali. Scoccimarro ha incontrato il mondo dei portatori di interessi, dalle attività produttive, i sodalizi sportivi, i diportisti e i responsabili delle marine.

"È stato un'importate momento di confronto con i sindaci, le amministrazioni comunali, le associazioni e anche i cittadini, quello che ho avuto modo di avere durante questi quattro sopraluoghi - ha detto Scoccimarro -. Con lo stanziamento di 9 milioni di euro, la Regione dà fattiva e concreta risposta a necessità ed esigenze strategiche per lo sviluppo del territorio in ambito laguna. L'obiettivo è superare questioni burocratiche, complesse e annose, la cui risoluzione non è mai dipesa dalla Regione: i fondi li abbiamo messi, le progettazioni anche. La struttura regionale è a disposizione, con tutti i suoi competenti tecnici. Abbiamo messo in campo, insomma, tutte le forze che abbiamo, con la ferma volontà di andare a risolvere i problemi insorti in questo delicato ambito".

"Come Giunta siamo consapevoli dell'importanza delle operazioni di dragaggio per le amministrazioni locali e le associazioni - ha aggiunto l'esponente dell'Esecutivo Fedriga -. Per tutto il territorio regionale abbiamo predisposto atti e fondi per avviare quanto prima le opere. Lavoriamo coi nostri rappresentanti nazionali affinché vengano finalmente chiariti gli ultimi aspetti e superati definitivamente gli ultimi ostacoli burocratici".

Scoccimarro ha raggiunto le darsene di San Giorgio di Nogaro coi rappresentanti del circolo nautico "Laguna San Giorgio", del Gruppo sportivo dilettantistico lagunare, dell'associazione sportiva nautica San Giorgio e del Canoa club San Giorgio di Nogaro. A Muzzana ha incontrato i membri dell'associazione "Al Punt" e a Lignano Sabbiadoro i referenti di Porto Casoni - Porto Residenti.

"Porto Casoni e la darsena dei residenti di Lignano Sabbiadoro costituiscono una realtà molto importante che seguo da tempo" evidenzia in una nota la consigliera regionale Maddalena Spagnolo (Lega), dopo aver partecipato alla visita a Porto Casoni dell'assessore regionale Scoccimarro, accompagnato dai suoi uffici, che ha visto anche la presenza del sindaco Luca Fanotto, del presidente del circolo nautico Porto Casoni, Tonino Bellopede, insieme al direttivo e del consigliere comunale Alessio Codromaz (Lega).

"Insieme al sindaco di Lignano, al presidente del circolo nautico Bellopede e al direttivo - spiega l'esponente del Carroccio - abbiamo ottenuto dalla Giunta Fedriga il trasferimento di competenze dalla Regione al Comune, rispettando così la storia dei luoghi e il loro sviluppo. I Comuni sono infatti più a stretto contatto con il territorio e con i cittadini, le loro esigenze e le più idonee tutele".

"Attualmente, il circolo e il Comune - aggiunge Spagnolo - stanno approfondendo un regolamento per la collaborazione del circolo nella gestione della darsena, di spettanza del Comune".

"È importantissimo - conclude la nota leghista - tutelare la darsena dei residenti e attuarne una gestione vicina ai cittadini e al territorio, che consenta di far usufruire al meglio le opportunità dei luoghi anche ai cittadini residenti. Importantissimo è anche difendere la darsena dal punto di vista ambientale, assicurando i debiti dragaggi e le opere finalizzate a difendere questa importante realtà".

"È stato un momento importante di verifica e di confronto sulla situazione complessa in cui versa una realtà diportistica importante per la comunità di Lignano Sabbiadoro, considerato che viene utilizzata dai residenti", afferma il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Mauro Bordin. "Il confronto ha consentito di verificare le criticità riguardanti la profondità del fondale. Verranno valutati svariati interventi, sia di dragaggio, sia di realizzazione di una barriera che consentirà di garantire una protezione del porto rispetto alla movimentazione dei sedimenti stessi".

"Si tratta di un'area gestita dal Comune di Lignano Sabbiadoro. Per questo motivo, la sinergia tra Istituzioni diventa fondamentale - conclude Bordin - per garantire interventi tempestivi nell'ambito dei tempi illustrati dall'assessore".

"La pianificazione degli interventi di dragaggio per il Porto Casoni di Lignano annunciata oggi è una notizia decisamente positiva", sono le parole del sindaco Fanotto. "Mancando di una protezione dalla laguna, il porticciolo è soggetto a interramento e questo complica di molto l'entrata e uscita dei diportisti, soprattutto in presenza di bassa marea. Il piano di dragaggi giunge dopo un significativo lavoro di studio e confronto con la Regione e con i suoi tecnici, sviluppato nel corso degli anni e volto anche a razionalizzare le necessarie perizie tecniche che dovranno precedere gli interventi".

"Dopo quattro anni di governo durante i quali la Giunta Fedriga ha abbandonato le lagune mettendo in grave crisi diportisti, pescatori e operatori turistici, ora assistiamo all'ennesima passerella dove si promettono investimenti finora mancati. Peccato che con il presunto avvio dei lavori per i dragaggi annunciato al prossimo autunno, di fatto anche la prossima stagione estiva è condannata. La giunta Fedriga ha fallito sui dragaggi, con rimbalzi di responsabilità da un assessore all'altro, lo scaricabarile allo Stato e infine la malsana idea di nominare un commissario straordinario: alla fine si perde un'intera legislatura per delle risposte che in passato venivano garantite regolarmente", afferma la consigliera regionale Mariagrazia Santoro (Pd).

"Oggi viene sbandierato un piano per i dragaggi, ma finora il centrodestra ha solo millantato attenzioni verso l’economia blu, ma nel concreto finora non ha fatto nulla. Con questo comportamento offende tutti coloro che si trovano in situazioni di grave difficoltà e che probabilmente dovranno chiudere, se non lo hanno già fatto, le loro attività per l'incapacità di una giunta di fare ciò che per anni è stato regolarmente fatto, dragare i canali per renderli navigabili".