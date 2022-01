Droga dalla Slovenia, due arresti per spaccio a Trieste

Nel novembre 2020 il Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Trieste ha arrestato a Opicina due persone per possesso di sostanze stupefacenti, poi condannate in primo grado. Dal materiale sequestrato a casa di uno di loro - un uomo di Trieste - sono partite ulteriori indagini dirette dalla Procura della Repubblica e affidate al Nucleo della Polizia Locale di Trieste e al Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Aurisina.



L'attività consentiva, qualche mese dopo, di fermare sull’altopiano triestino diversi soggetti in possesso di dosi di eroina e cocaina, poste poi sotto sequestro. Le indagini si sono concentrate su un 45enne pregiudicato di Monfalcone che, quasi ogni giorno, si recava in Slovenia e al ritorno incontrava diversi assuntori di sostanze stupefacenti già noti dalle indagini legate al primo arresto. Gli investigaroti hanno così ipotizzato che il 45enne monfalconese tentasse di sostituirsi allo spacciatore triestino, in carcere.



Una parte del 'portafoglio clienti' originario si riferiva invece a un terzo soggetto, un 50enne triestino, con precedenti di polizia legati agli stupefacenti e residente in una frazione carsica. Anche in questo caso sono state sequestrate ad alcuni individui delle dosi di cocaina ipotizzando che provenissero dall’abitazione del 50enne.Nelle scorse settimane e su delega della Procura della Repubblica di Trieste, gli operatori della Polizia Locale e i militari dell’Arma hanno eseguito diverse perquisizioni sul Carso triestino e a Monfalcone, rinvenendo stupefacenti e altro materiale utile alle indagini. In particolare, a casa del 50enne triestino, è stato rinvenuto un ingente quantitativo di marijuana - oltre 300 grammi -, diverse dosi già confezionate di cocaina e eroina, alcuni grammi di hashish, ecstasy, bilancini, sostanze da taglio e centinaia di euro ritenuti proventi dell’attività illecita.L’operazione congiunta si è conclusa con l’arresto del 50enne triestino, già indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'indagine della Polizia Locale con i Carabinieri e coordinata dalla Procura della Repubblica, sono state deferite all’autorità giudiziaria cinque persone per il reato di spaccio di varie sostanze stupefacenti; decine i controlli effettuati.