Droga e giovani, da inizio anno 22 sequestri della polizia locale

Dall' inizio dell'anno gli agenti della polizia locale di Pordenone hanno effettuato 22 sequestri di sostanze stupafecenti detenute da ragazzi. L'ultimo è stato effettuato nel tardo pomeriggio di giovedì scorso durante i controlli pianificati dalla polizia locale nei punti di aggregazione giovanile e nei luoghi sensibili, parchi pubblici compresi.



“Sequestri magari di piccoli quantitativi, ma che evidenziano un utilizzo in giovane età, fenomeno che desta sempre più preoccupazione anche nel nostro territorio” commenta l'assessore alla sicurezza e alla polizia locale, Emanuele Loperfido. “Condividiamo l'allarme di questore e prefetto sul consumo di sostanze tra i giovani, perciò non abbassiamo la guardia. Questi sequestri, effettuati purtroppo a ragazzi e ragazzini, testimoniano che la polizia locale c'è ed è sempre operativa, anche quando i riflettori sono spenti”.



Giovedì scorso, in particolare, sono stati identificati due ragazzi maggiorenni residenti a Pordenone e Portogruaro e una sedicenne di Vivaro. Uno dei ragazzi alla vista degli agenti ha tentato di occultare nelle tasche 1,10 grammi di marijiuana.



A quel punto gli agenti si sono insospettiti e hanno proceduto agli approfondimenti e verifiche del caso. Il ventenne aveva un involucro che conteneva appunto marijiuana, come appurato dai successivi controlli effettuati al comando di polizia locale.



La sostanza è stata sottoposta al sequestro amministrativo, cui è seguita la segnalazione alla Prefettura e Questura di Pordenone.