Droga negli slip, due studenti arrestati

Due studenti di diciotto anni sono finiti nei guai per possesso di droga, nel Pordenonese. L’esito dell’esame tossicologico richiesto dai carabinieri del nucleo radiomobile di Spilimbergo è costata la denuncia per guida sotto l’effetto di stupefacenti a uno studente diciottenne risultato positivo ai cannabinoidi durante un controllo stradale effettuato da una 'Gazzella' dell’arma nel tardo pomeriggio dell'8 ottobre, a Fanna. Una pattuglia dei carabinieri ha fermato l'auto - una Fiat Punto - con a bordo il giovane e un suo amico coetaneo in via Boscarini a Fanna.



A insospettire gli agenti un 'pacco', nascosto nell'inguine, sotto i jeans. All'interno era nascosta della marijuana così per il giovane passeggero, L. C., 18enne nato a Pordenone e residente a Maniago, è scattata la denuncia.



Da sotto il sedile del passeggero, nel corso della perquisizione, è stato trovato un bilancino di precisione. Nelle abitazioni dei due ragazzi i carabinieri hanno rinvenuto, nascosto all’interno dell’armadio della camera da letto del giovane che era alla guida (L. C., residente a Fanna), altri 15 grammi circa sempre di marijuana.



I carabinieri hanno denunciato i due giovani per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio concorso tra loro. I militari hanno accompagnato il giovane autista in ospedale per il prelevamento di campione di urine il cui accertamento di laboratorio ha confermato la positività ai cannabinoidi, comportando la ulteriore denuncia penale del giovane.