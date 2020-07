Droga, presa la banda che riforniva i ragazzi tra Pordenone e Treviso

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sacile hanno smantellato un'organizzazione, composta da otto ragazzi, tra i 25 e i 18 anni, che rifornivano di marijuana giovanissimi consumatori della zona a cavallo tra Friuli e Veneto.

L’operazione, denominata 'Terra di confine', era partita in seguito a un controllo, a maggio 2019, a cui erano stati sottoposti alcuni studenti, tutti minorenni, di un istituto professionale sacilese. Con l'ausilio di unità cinofile antidroga, i militari avevano sequestrato, a carico di due 15enni, circa 15 grammi di marijuana, materiali per il confezionamento e bilancini di precisione, oltre a 300 euro in contanti ritenuti provento di spaccio.

I giovanissimi erano stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trieste; altri cinque studenti (tre italiani e due stranieri di età compresa tra 16 e 18 anni) erano stati segnalati alle Prefetture di Pordenone e Treviso perché trovati in possesso di quantitativi di cannabis per uso personale.

Quindi, i Carabinieri della Compagnia di Sacile si sono messi al lavoro, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, per individuare i canali di approvigionamento delle sostanze. Nell’arco di alcuni mesi sono riusciti ad accertare gravi responsabilità nei confronti degli otto giovani, a vario titolo ritenuti responsabili di spaccio in concorso anche in ambito scolastico e in favore di minorenni, tra le Province di Treviso e Pordenone.

Le attività tecniche e i contestuali servizi di osservazione, controllo e pedinamento non si sono fermate nemmeno durante il lockdown. Nonostante le restrizioni per la pandemia, infatti, gli spacciatori non si erano fermati. Si erano fatti più accorti nei loro spostamenti e avevano aumentato i prezzi delle sostanze: il prezzo al grammo per la marijuana era passato a 15 euro, contro i 10 euro richiesti per l’eroina (solitamente meno economica).

Gli elementi raccolti hanno spinto la magistratura a emettere un decreto di perquisizione personale e domiciliare, eseguito a fine maggio dai carabinieri di Pordenone e Sacile, coadiuvati dai colleghi delle compagnie di Vittorio Veneto, Conegliano e Montebelluna, con l’ausilio del Nucleo Carabinieri Cinofili di Torreglia (Padova), che hanno impiegato due cani antidroga Cir e Kevin.

A quel punto, un operaio 25enne trevisano con precedenti è stato arrestato in flagranza di reato: nella sua abitazione c'erano oltre cinque chili di marijuana e 2 grammi di cocaina. L’ingente quantitativo di stupefacenti era suddiviso in sacchi, nascosti tra camera da letto, cucina e deposito attrezzi, accuratamente confezionati in involucri di plastica sottovuoto con duplice strato di nylon a formare un'intercapedine profumata per fuorviare eventuali controlli con cani antidroga.

C'erano poi numerose bilance di precisione e materiali per il confezionamento (buste trasparenti sottovuoto, buste in cellophane con chiusura autoadesiva, vasetti in vetro) tutto sequestrato assieme a telefoni cellulari, sim card e tablet. Il quantitativo di marijuana - del valore di circa 30.000 euro - rivenduta al dettaglio al prezzo medio tra 6,50 e 7,50 euro al grammo, avrebbe consentito un guadagno di circa 10.000 euro.

Si stima che nel corso delle indagini il sodalizio abbia venduto circa 35/40 chili di marijuana con profitti medi di circa 20.000 euro al mese e che i traffici si siano in parte interrotti come emerso dalle intercettazioni “… sto Corona ha bloccato tutti gli affari di brutto, il narcotraffico è in crisi… eh si perché non tira più nessuno…” a causa della pandemia.

Il 25enne di Colle Umberto di fatto gestiva una vera e propria organizzazione consolidata e gerarchicamente ben strutturata, avvalendosi di quattro 'fuochi' o quattro punti di fiducia (come da lui stesso denominati) i cosiddetti “cavalli” individuati dagli investigatori in giovani – tra i 18 e i 22 anni - di Caneva, Montebelluna, Revine Lago e San Vendemmiano che, coordinati dal 25enne finito in manette, smerciavano marijuana e all’occorrenza anche di altre sostanze. I contatti tra i pusher avvenivano mediante app i cui messaggi venivano autoeliminati dopo pochi secondi, strategia che non ha comunque impedito agli investigatori di Pordenone di disarticolare il sodalizio dedito al traffico di marijuana e frenare il preoccupante fenomeno tra i giovani della Provincia di Treviso e di Pordenone.

La posizione dei sette giovani, tutti senza stabile occupazione, alcuni di loro appartenenti a famiglie benestanti, è tuttora al vaglio dell’Autorità giudiziaria di Treviso, con probabile richiesta di rinvio a giudizio poiché ritenuti responsabili di cessione illecita di marijuana continuata. Il 25enne, difeso dall’avvocato Michielan del foro di Treviso, è ancora in carcere è in attesa dell’accoglimento di una misura cautelare meno severa, con richiesta di patteggiamento formulata dal suo legale.