Droga su ordinazione via social e spaccio tra gli studenti

Nuovo colpo allo spaccio di droga nel Pordenonese. Nella mattinata, la Squadra Mobile della Questura ha dato esecuzione a un'ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, disposta dal Gip del Tribunale di Pordenone, Eugenio Pergola, a carico di un 25enne e un 20enne pordenonesi, entrambi cittadini italiani. Disposto l’obbligo di firma per una terza persona, un 23enne moldavo, residente a Pordenone. Si tratta di un terzetto già conosciuto dalle forze dell'ordine per numerosi precedenti legati agli stupefacenti.

Dalle indagini è emerso che i tre spacciavano in città e provincia, sia in prima persona sia utilizzando complici, dimostrando di fatto di essere i veri e propri vertici di questa organizzazione, non esitando a cedere ingenti quantitativi di marijuana anche a minori e in prossimità delle scuole.

I poliziotti della Questura hanno potuto dimostrare con certezza come i tre giovani usufruissero di un collaudato canale di approvvigionamento dello stupefacente dalla vicina Slovenia, dove si recavano anche più volte alla settimana per rifornire le piazze di spaccio cittadine, documentando innumerevoli viaggi e successive cessioni, come riportato nell’Ordinanza dall Gip “…le indagini permettono di delineare in modo chiaro e netto i ruoli rivestiti dai singoli indagati, i rapporti tra i soggetti coinvolti nel traffico di sostanze illecite, nonché mi canali di approvvigionamento”.

Il sistema usato per gli acquisti prevedeva l’impiego di due auto, una delle quali con funzione di “staffetta di sicurezza” per segnalare tempestivamente al secondo veicolo, con a bordo la droga, l’eventuale presenza di posti di blocco delle Forze dell’Ordine lungo l’autostrada, dirottando con congruo anticipo i complici sulla viabilità secondaria.

In particolare, l’attività di indagine ha permesso di quantificare in oltre 10 kg di marijuana lo stupefacente importato e immesso sul mercato che, considerando il prezzo al grammo di circa 15/20 euro, aveva fruttato profitti illeciti per decine di migliaia di euro pro capite.

Particolarmente significativa dell’elevato spessore criminale dei tre giovani si è poi rivelata la peculiare modalità di consegna delle dosi, che si articolava alla stregua di vere e proprie “ordinazioni a domicilio”, con comunicazioni quasi esclusivamente attraverso Whatsapp e Instagram, per rendere più difficoltose eventuali attività d'indagine. A conferma della loro accortezza, gli indagati usavano cellulari senza sim card agganciandoli via Wi-Fi ad altri telefoni, rendendo in tal modo quasi impossibile l'identificazione delle utenze.

I provvedimenti restrittivi sono stati eseguiti dalla squadra Mobile nelle prime ore della mattinata.