Drone russo precipitato a Zagabria, il Governo croato vuole fare chiarezza

A Zagabria, continuano le indagini per fare piena chiarezza sull'incidente che, nella notte tra giovedì e venerdì, ha portato un drone di fabbricazione russa a schiantarsi nella parte occidentale della città, nel rione di Jarun, zona densamente popolata della capitale, per fortuna senza causare feriti.

Ieri il premier Andrej Plenković ha visitato il luogo dello schianto, ribadendo che, al momento, non è chiara la proprietà del velivolo senza pilota - arrivato dal territorio ucraino - perché russi e ucraini hanno negato ogni coinvolgimento. Plenković, impegnato venerdì con gli altri leader dell'Unione europea a Versailles, aveva subito informato i colleghi e inviato una lettera al Segretario generale della Nato, sottolineando che "ora è importante rafforzare e intensificare la cooperazione reciproca. Questo è lo spazio aereo della Nato - rumeno, ungherese e croato - e una situazione del genere non può essere tollerata né dovrebbe succedere".

Nel corso del sopralluogo, il primo ministro ha ricordato che il drone, oltre allo spazio aereo ucraino, ha attraversato quello rumeno e quello ungherese, prima di entrare in Croazia, dove ha volato per circa sette minuti, prima di precipitare. Considerando il luogo dell'incidente, vicino a un dormitorio che accoglie 4.500 studenti, ristoranti, bar, condomini e un ponte, il Presidente del Consiglio ha sottolineato "che è una fortuna che nessuno sia rimasto ferito"; danneggiate, invece, circa 40 auto posteggiate.

"Non sappiamo se sia stato un incidente, un errore o un'azione intenzionale", ha detto Plenković, aggiungendo che Procura, Esercito e Polizia stanno lavorando insieme per ricostruire quanto accaduto.

Dal Governo croato arriva un chiaro messaggio agli altri Paesi, affinchè - dopo questa 'minaccia', nella quale "chiaramente qualcosa non ha funzionato a dovere" - tutti siano pronti per reagire in modo più tempestivo, perchè questo "è un incidente che non si deve ripetere", ha sottolineato Plenković.

Il premier ha annunciato ulteriori investimenti nella difesa aerea, assicurando che, comunque, i cittadini non devono essere preoccupati per la sicurezza.