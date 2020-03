Droni in azione, a Monfalcone, per scovare i trasgressori, coloro che incuranti dell'ordinanza emessa dal presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, vieta le uscite ingiustificate da motivi gravi e di stretta necessità.

"Abbiamo parlato con il Prefetto e il Questore, con i quali siamo in filo diretto, per usare la tecnologia in nostro possesso per i controlli - spiega la sindaca Anna Maria Cisint -". Il Comune di Monfalcone, quindi, userà un drone per controllare la presenza di assembramenti sul territorio, specie quelli più difficili da presidiare, come quelle del retro San Polo e del Carso.

"Gli agenti della Polizia locale hanno il brevetto e siamo a disposizione di Questore e Forze dell'Ordine per utilizzare la nostra tecnologia. Il drone, sorvolando le zone, comunicherà con un sistema avanzato i possibili o reali assembramenti e da domani mattina entrerà in funzione".