Due anni fa il crollo del ponte Morandi a Genova

Due anni fa, il 14 agosto 2018, il crollo del ponte Morandi, a Genova. La struttura in cemento armato, progettata dall’architetto Riccardo Morandi lungo la A10, qualche minuto prima delle 11,30 è collassata su se stessa. Furono 43 le vittime.

Il 3 agosto scorso è stato inaugurato il nuovo ponte Genova San Giorgio alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del premier Giuseppe Conte.

Sul ponte Morandi, quella mattina di due anni fa, c’erano intere famiglie in viaggio, chi tornava verso casa, chi raggiungeva i parenti o le mete delle agognate vacanze, ma anche chi stava lavorando e si spostava in città con l’assoluta naturalezza con cui quotidianamente tutti noi compiamo gli spostamenti di routine.

Quella routine e quella gioia si sono improvvisamente spezzate con un salto nel vuoto di cento metri che non ha lasciato scampo a 43 persone.

Di quei minuti caotici e drammatici, appena successivi alla tragedia, ci rimangono le immagini confuse ma altrettanto realistiche delle carcasse dei mezzi precipitati nel vuoto, incastonati tra il cemento sgretolato del Morandi e le ferraglie dei pilastri.

Tanti i feriti, molti dei quali in gravi condizioni, ricoverati alla rinfusa negli ospedali della zona. Tra questi anche una coppia di triestini Rita Giancristofaro, podista abruzzese di origine, ma triestina d’adozione, e il compagno Federico Cerne, fisioterapista della squadra di basket giuliana. I due, dopo un lungo iter ospedaliero, tra interventi e riabilitazione, sono tornati nella loro Trieste.

Poi ci sono stati gli oltre 500 sfollati, persone e famiglie intere indirettamente coinvolte dal crollo del Morandi e che in pochi istanti si sono viste portare via la propria casa, troppo vicina al viadotto per essere sicura.

Il nuovo ponte Morandi, progettato dall'architetto Renzo Piano, poggia su fondamenta friulane grazie alla I.CO.P. Spa, che ha partecipato alla ricostruzione del nuovo viadotto di Genova inserendosi nella cordata pubblico-privata formata da Fincantieri, Salini Impregilo e Italferr (in qualità di realizzatore del progetto) che ha ottenuto l’affidamento del cantiere.

Un’opera strategica per il capoluogo ligure, inaugurata dopo il lockdown e ricostruita a tempo di record.

Interamente realizzato in acciaio, con impalcato collaborante in calcestruzzo armato, poggia su pile fondate su pali trivellati di profondità fino a 50 metri e diametro 1500 mm. Il ponte è composto da 18 pile e 2 spalle e si sviluppa nella direttrice est-ovest.