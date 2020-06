Coppia di anziane travolte sulle strisce tra piazza I maggio e piazza del Patriarcato, a Udine. Poco dopo le 11 di questa mattina, lunedì 22 giugno, un 82enne alla guida di un'Alfa Romeo 156, per cause in corso di accertamento, ha investito le due donne – una di 86 e una di 79 anni – che sono finite sull'asfalto riportando ferite. L'auto, proveniente da piazza Patriarcato, era diretta verso piazza I maggio. Sul posto una pattuglia della Polizia Locale che si è occupata dei rilievi.