Due arresti cardiocircolatori a Lignano

Impegnative le ore della mattinata e del primo pomeriggio per il personale della Sores, la Struttura operativa regionale emergenza sanitaria, che ha coordinato numerosi interventi.

Intorno alle 13, a Lignano, un uomo di 40 anni che stava passeggiando sul lungomare è stato colto da un arresto cardiocircolatorio. È stato immediatamente raggiunto dai sanitari, stabilizzato e trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza.

Sempre a Lignano, in occasione di una manifestazione sportiva, uno spettatore, un uomo di 48 anni che stava assistendo all'evento, ha accusato un malore. Immediatamente soccorso dal personale della Sogit, presente sul posto per l'evento, è stato stabilizzato con prontezza e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone in codice rosso.

L'immediatezza dei soccorsi ha permesso di fornire le cure migliori.

Un terzo intervento è stato gestito in montagna (area Alto Friuli) per un malore occorso a una persona (nulla di grave in questo caso); sono intervenuti l'elisoccorso e l'ambulanza di Chiusaforte; la persona è stata accolta all'ospedale di Tolmezzo.