Due arresti in provincia di Udine

Due uomini sono stati portati in carcere, a Udine, dopo essere stati arrestati dagli agenti della Questura del capoluogo friulano. Si tratta di un cittadino kosovaro di 44 anni, domiciliato in provincia, condotto in cella perché deve espiare un residuo di pena di sette mesi e 28 giorni di reclusione, a seguito di una condanna definitiva, per violazione di norme inerenti la condizione degli stranieri sul territorio nazionale.

L'altra persona è un uomo di 40 anni, italiano, residente a Udine, cui è stato revocato l'affidamento in prova ai servizi sociali, a seguito di reiterate inottemperanze e per comportamenti molesti a danno di alcuni condomini, condotte, queste ultime, per le quali più volte, recentemente, erano dovuti intervenire gli operatori di Polizia di Stato delle Volanti, guidate dal dottor Francesco Leo.