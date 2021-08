Due arresti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Un cittadino polacco di 43 anni e e un kosovaro di 30, sono stati arrestati, mercoledì 18 agosto, dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trieste, con l’ausilio di personale del Settore di Polizia di Frontiera Terreste e del Commissariato di P.S. di Muggia. I due sono ritenuti responsabili, in due distinti episodi, dei reati di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina di 27 cittadini irregolari provenienti dal Bangladesh, del Pakistan e della Turchia.

La vicenda si origina dalle attività di contrasto all’immigrazione clandestina poste in essere da personale della Squadra Mobile giuliana: sono stati, in particolare, analizzati i valichi secondari attraverso i quali, nel tempo, si sono registrati i rintracci di clandestini e conseguentemente predisposti mirati servizi di osservazione tesi ad individuare eventuali transiti di veicoli sospettati di trasportare cittadini extracomunitari irregolari.



Ieri è stato controllato, nei pressi dell’abitato di Muggia proveniente dal valico italo-sloveno di Cerei, un furgone con targa polacca, con alla guida il cittadino polacco. Il vano di carico era vuoto, ma presentava evidenti tracce di fango al proprio interno, tanto da presumere che lo stesso fosse stato, poco prima, utilizzato per il trasporto di clandestini. In effetti poco distanti venivano rintracciati 23 cittadini del Bangladesh e del Pakistan.



I successivi accertamenti hanno consentito di confermare come gli stessi fossero stati trasportati all'interno del Paese a bordo del furgone e fatti scendere poco prima del loro ritrovamento da parte delle Forze dell’Ordine.Dopo circa, un’ora, mentre gli agenti della Squadra Mobile si trovavano ancora nei pressi della località Cerei, unitamente ai colleghi del Settore di Polizia di Frontiera Terrestre, è stata individuata una seconda autovettura, una BMW con targa slovena, che a velocità sostenuta che proveniva dal confine con a bordo diverse persone.L’auto è stata inseguita da uno degli equipaggi presenti sul posto e fermata, unitamente a personale del Commissariato di P.S. di Muggia chiamato in ausilio, dopo circa 500 metri, nell’abitato di Muggia. A bordo del veicolo erano presenti oltre al conducente - il cittadino kosovaro - quattro cittadini turchi privi dei requisiti per l’ingresso ed il soggiorno in Italia.Sulla scorta degli elementi di prova acquisiti, i due sono stati tratti in arresto per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e, ultimati gli atti di rito, condotti presso la locale Casa Circondariale a disposizione del P.M. dr. Federico Frezza che coordina le indagini.