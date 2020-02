Due auto cappottate, tre feriti a Tarcento

Incidente in via Udine nel tardo pomeriggio di ieri, in comune di Tarcento, a poche decine di metri dall'incrocio con la statale 13 Pontebbana. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della radiomobile della Compagnia di Cividale del Friuli, due auto si sono scontrate; sono finite fuoristrada cappottandosi.

Nella prima vettura, una Peugeot 508, sono rimasti feriti marito e moglie. Nell'altra auto, una Nissan Qashqai, finita a diversi metri di distanza, in un campo, viaggiava un giovane. Dopo l'allarme sono stati inviati i soccorsi sanitari. Le tre persone, tutte ferite, ma in maniera lieve, sono state trasportate in ospedale per accertamenti.

Per la messa in sicurezza delle vetture cappottate e della sede stradale sono intervenuti invece i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli.