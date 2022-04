Nel pomeriggio, poco dopo le 16, la prima partenza dei Vigili Del Fuoco di Pordenone, supportata dall'autobotte, è intervenuta per un incendio che ha coinvolto due auto e parte del prato in via Piz Lungo, a Tiezzo di Azzano Decimo.

I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza i veicoli che sono andati purtroppo completamente distrutti.