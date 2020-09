Due auto fuori strada all'alba a Sacile e a Pordenone

Due auto sono uscite di strada questa mattina all'alba. Il primo incidente è avvenuto poco prima delle 6 a Sacile, dove una vettura ha terminato la sua corsa contro una spalletta in calcestruzzo.

I Vigili del Fuoco di Pordenone, arrivati sul posto, hanno prestato le prime cure alla conducente, uscita autonomamente dall'abitacolo, ma dolorante per il forte impatto subito; è stata poi affidata alle cure del personale sanitario. I pompieri hanno messo in sicurezza l'auto e lo scenario, rimuovendo i rischi residui.

Nel frattempo, attorno alle 6.30, un'altra vettura, a Pordenone, in via Riviera del Pordenone, prima del Tribunale e del parcheggio "Rivierasca", ha perso il controllo, impattando prima contro un palo della luce e terminando, poi, la propria corsa contro la facciata di un condominio.

La squadra dei Vigili del Fuoco, in rientro dal precedente intervento, è stata dirottata su questo secondo sinistro. Leggermente ferito, il conducente è stato preso in cura dal personale sanitario di Pordenone, mentre i pompieri si sono fatti carico della messa in sicurezza dello scenario.