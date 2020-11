Due auto fuori strada in Friuli

Due incidenti nelle ultime ore, in provincia di Udine. Il primo si è verificato intorno alle 21.30, a San Daniele del Friuli, dove il conducente di una vettura ha perso il controllo ed è finito fuori della sede stradale, senza coinvolgere altri mezzi; è successo in via San Luca. La corsa è finita in un boschetto. Il mezzo si è ribaltato su un fianco.

Sul posto, dopo l'allarme, sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele, a supporto del personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova e per la messa in sicurezza della vettura.

Rilievi dei Carabinieri della Compagnia di Udine. La persona che era alla guida ha riportato diverse lesioni e traumi ma non è in pericolo di vita. È stata trasportata all'ospedale con l'autolettiga.

Il secondo incidente si è verificato intorno alle 22.30, in via Mentana, a Udine, dove il conducente dell'auto, anche questo caso, ha perso il controllo ed è andato a finire contro un muro. Nonstante lo schianto contro la parete di una casa sia stato violento, l'uomo non ha riportato lesioni particolarmente serie; è stato medicato in pronto soccorso e accolto in reparto al Santa Maria della Misericordia di Udine.

Anche in questo caso sono intervenuti e sanitari, i Carabinieri per i rilievi e accertamenti e i Vigili del Fuoco del Comando Centrale.