Due auto fuori strada nella notte

Due incidenti nella notte sulle strade della provincia di Udine. Il primo si è verificato a Fiumicello Villa Vicentina, nella località di San Lorenzo, poco dopo le 23.30 di ieri; si tratta di una fuoriuscita autonoma di una vettura il cui conducente ha perso il controllo. Per lui nessuna conseguenza di tipo sanitario.

Auto fuori strada anche tra Cividale del Friuli e Torreano, intorno alle 2.45, in via Gemona, all'altezza dello stabilimento della Julia Marmi. Alcuni automobilisti di passaggio hanno notato una vettura fuoristrada e hanno chiamato il 112 temendo che potesse esserci qualcuno all'interno.

I Vigili del Fuoco e i sanitari, giunti sul posto, non hanno trovato persone in difficoltà. Il conducente della macchina non è rimasto ferito e si è allontanato. L'area dell'incidente è stata messa in sicurezza dai pompieri.