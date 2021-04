Due auto in bilico sul solaio dei garage

Curioso incidente, questa mattina, a Pordenone. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Dante per la messa in sicurezza e rimozione di due auto, rimaste in bilico sul solaio di alcuni garage interrati.

A far finire le due vetture in quella precaria posizione è stato un furgone che, per un guasto all'impianto elettrico, ha azionato autonomamente il motorino d'avviamento, avanzando e tamponando i due veicoli che hanno sfondato il parapetto.

I pompieri, dopo aver sollevato le auto con cuscini pneumatici, le hanno messe in sicurezza trainandole con un verricello. Sul posto la Polizia locale di Pordenone per i rilievi.