Due auto in fiamme nella notte a Trieste

Allarme nel cuore della notte a Trieste, in zona San Giacomo - Ponziana, dove i residenti hanno segnalato al 112 strani bagliori provenire dalla strada. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco con una squadra proveniente dal Comando Centrale.

Giunti nell'area segnalata dai cittadini, i pompieri hanno trovato due auto in fiamme. Una è andata distrutta, l'altra è stata interessata parzialmente dall'incendio. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. È successo intorno alla mezzanotte. Nessuna persona è rimasta ferita.