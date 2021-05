Due auto si scontrano a Lignano, cinque feriti

Cinque persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale che si è verificato intorno alle 17.45, all'altezza della rotonda di ingresso a Lignano Sabbiadoro, lungo la strada regionale 354.

A scontrarsi una Lancia monovolume, che nell'impatto si è ribaltata su un fianco, e un'Audi A3. Sulla prima vettura viaggiavano quattro persone, tutte di nazionalità straniera, rimaste ferite in maniera molto lieve.

Sull'Audi, invece, una donna di Pordenone, la conducente, rimasta ferita in maniera grave, soccorsa dell'equipaggio di un'ambulanza. È stata trasportata d'urgenza in ospedale; non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Latisana e i Vigili del Fuoco del Distaccamento Volontario di Lignano per la messa in sicurezza della vettura e a supporto del personale medico. Rilievi, accertamenti e viabilità della Polizia Locale di Lignano Sabbiadoro.