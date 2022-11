Due auto si scontrano a Pordenone, abbattuto un palo della luce

I Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti dopo le 15 per un incidente in Via Nuova di Corva, a Pordenone, dopo lo svincolo autostradale in direzione Oderzo, dove due auto si sono scontrate frontalmente andando a impattare contro un palo della luce, terminando la corsa sulla pista ciclabile.

Tutte le persone coinvolte sono rimaste illese. Le operazioni dei pompieri si sono concentrate sulla messa in sicurezza prima delle vetture e poi del palo dell'illuminazione, isolandolo elettricamente e rimuovendolo dalla pista ciclabile. Presente sul posto anche la Polizia Locale.