Due auto si scontrano e finiscono nel fosso

Incidente questo pomeriggio, poco prima delle 17.30, nel territorio del comune di Muzzana del Turgnano, nella Bassa. Per cause in corso di accertamento, due vetture si sono scontrate in un impatto di tipo frontale laterale. Entrambe sono finite in un fossato a bordo strada.

Diversi automobilisti di passaggio hanno assistito allo scontro e hanno chiamato il Nue 112, facendo accorrere sul posto il personale sanitario, nel timore che qualcuno fosse rimasto ferito in maniera grave. Sono stati allertati anche i Vigili del Fuoco (non è stato poi necessario il loro intervento).

Per fortuna, infatti, gli occupanti sono riusciti a uscire autonomamente dagli abitacoli delle macchine e a mettersi in salvo. Solo tanta paura e qualche botta; non è stata necessario per loro il ricovero in ospedale né la medicazione sul posto da parte del personale sanitario. Nessun disagio per il traffico.