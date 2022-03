Due bracconieri condannati a quasi nove anni di carcere

Hanno dato fuoco alle proprietà di due guardie forestali, rubato il pollame di un cacciatore e detenuto illegalmente armi modificate. Per questo un 58enne di Pontebba e un 64enne di Marostica sono stati condannati, con rito abbreviato, dal gup Matteo Carlisi del Tribunale di Udine.

Ai due sono stati inflitti rispettivamente cinque anni e tre anni e dieci mesi di reclusione. Altre quattro persone sono state rinviate a giudizio.

Il 58enne è stato riconosciuto colpevole di aver incendiato, nel luglio 2017, la casa di famiglia dell’allora comandante della Stazione forestale di Pontebba, per fortuna disabitata, in località Aclete, a Tarvisio. Nel 2018, assieme al 64enne e ad altri due soggetti, rubò 15 galline e 30 polli a un cacciatore che collaborava con la Forestale. Infine, sempre in quell’anno, i due condannati, assieme a un’altra persona, diedero fuoco a Venzone al capanno degli attrezzi di un maresciallo del Corpo regionale.

I due bracconieri sono stati condannati per la detenzione, assieme a un altro imputato, di un fucile Remington calibro 222 modificato illegalmente, con il quale il 64enne aveva cacciato in Comune di Pontebba, sparando anche vicino alle abitazioni.

Dovranno versare una provvisionale di 40mila euro per la casa di Tarvisio, una di 10mila euro per il capanno e un danno di 5mila euro alla Regione.