Due casi di accattonaggio molesto a Monfalcone

"Continua il costante presidio del territorio da parte della polizia locale di Monfalcone per contrastare i fenomeni di degrado che si potrebbero creare in città a nocumento della sicurezza e vivibilità dei cittadini" sottolinea il comandante, Rudi Bagatto, in merito ai due casi dell'ultima settimana.

Il primo l’8 agosto quando, verso le 11, il comando ha ricevuto una chiamata di una cittadina che segnalava la presenza di una donna che presente su via fratelli Rosselli sul marciapiede richiedeva in modo pressante e molesto la questua arrivando ad inveire contro i passanti in caso di riscontro negativo alla richiesta.

Al fine di accertare un tanto il personale della polizia locale ha provveduto ad osservare in borghese il comportamento della segnalata facendo poi intervenire il personale in divisa. La signora in questione, S.M. è risultata essere cinquantenne di nazionalità croata senza fissa dimora. La signora aveva il documento di identità scaduto e per questo è stata fotosegnalata presso il locale commissariato della polizia di stato di Monfalcone.

Appurata l’identità del soggetto la stessa è stata denunciata a piede libero per il reato di accattonaggio molesto, introdotto dal decreto Salvini.

È stato proposto al prefetto per il tramite della questura l’allontanamento del soggetto dallo stato per mancanza dei requisiti per il regolare soggiorno dei soggetti comunitari.

Altro episodio il 14 agosto, verso le 11.30, durante i controlli sul regolare svolgimento del mercato comunale. Agli agenti alcuni operatori del mercato hanno segnalato due soggetti, maschio e femmina, che richiedevano insistentemente la questua alle persone.

Individuati i soggetti e monitorati gli stessi, gli agenti hanno accertato che sceglievano solo le persone anziane proponendo loro prima una piccola offerta per avere in dono una cartolina per poi insistere e inseguire gli anziani in caso di rifiuto. I due soggetti sono risultati essere ventunenni residenti a Torino già con precedenti penali. I soggetti sono stati denunciati a piede libero per accattonaggio molesto e come previsto dalla norma agli stessi è stato sequestrato il denaro raccolto in tale maniera fraudolenta rispettivamente pari a 30€ per uno e 25€ per l’altro.