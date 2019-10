Due casi di violenza per il killer dei poliziotti

Alejandro Augusto Stephan Meran, il killer che ha ucciso gli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta nella sparatoria il 4 ottobre in Questura a Trieste, si è reso protagonista di due episodi di violenza in carcere. Lo ha rivelato il procuratore capo Carlo Mastelloni. Accanto all’aggressione registrata il 25 ottobre, nella quale un poliziotto era stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso, in Procura è arrivata un’altra notizia di reato, risalente al 20 ottobre. In quel caso, il 29enne dominicano aveva rotto il tavolo e il televisore della sua cella.

Venerdì scorso, invece, la violenza del giovane era stata rivolta contro le guardie carcerarie. Questo episodio, del quale si stanno ancora ricostruendo i dettagli, anche grazie ai filmati di videosorveglianza, è avvenuto al piano terra della Casa Circondariale, dove Meran aveva dato in escandescenza mentre stava andando a fare la doccia. Gli agenti intervenuti per riportare l'ordine, sono stati a loro volta aggrediti. Poi il 29enne dominicano avrebbe desisto e sarebbe rientrato in cella senza opporre resistenza.

Al momento, il giovane è controllato ogni dieci minuti, anche di notte, e sottoposto a una vigilanza rafforzata per ogni spostamento.