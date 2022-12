Due ciclisti investiti nel Friuli Occidentale

Un ragazzo di 26 anni è rimasto ferito questa mattina, poco prima delle 7, a seguito di un incidente accaduto in via Pionieri Dell'Aria, a Roveredo in Piano. Mentre stava pedalando in sella alla sua bici è entrato in collisione con una vettura ed è rovinato malamente a terra a seguito dell'impatto.

Dopo l'allarme lanciato con una chiamata al Nue 112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza. Il giovane è stato trasportato all'ospedale di Pordenone con ferite fortunatamente non gravi.

Ad Azzano Decimo, poco dopo le 6.30, all'altezza di via Fiumicino, rotonda di Cinque Strade, un 25enne, anche lui in bicicletta, si è scontrato con un'auto, restando ferito. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio dell'ambulanza e quello dell'automedica; era decollato anche l'elicottero ma, a causa delle condizioni meteo non favorevoli, è rientrato dopo poco. Fortunatamente il ciclista non ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato all'ospedale per le cure del caso.