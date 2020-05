Due ciclisti investiti, uno è grave

Incidente intorno alle 21.30 di ieri, lungo la statale 14, nel territorio del comune di Muzzana del Turgnano. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Latisana, intervenuti per rilievi e viabilità, un giovane di 29 anni, di Palazzolo dello Stella, ha travolto due ciclisti con la sua Opel.

Si tratta di un ragazzo di 21 anni di San Giorgio di Nogaro e di una ragazza di 18 anni di Socchieve. Nell'impatto violento sull'asfalto i due ciclisti hanno riportato entrambi lesioni serie.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido e le ambulanze. Il 21enne si trova ricoverato all'ospedale di Udine, accolto in terapia intensiva, in gravi condizioni, trasportato in volo. La ragazza è rimasta ferita in maniera meno seria, così come il conducente della Opel. Tutti i mezzi sono stati posti sotto sequestro.