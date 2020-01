Due commesse fanno catturare un ladro

Due commesse di due profumerie hanno fatto acchiappare un ladro di profumi grazie a una telefonata e all'intervento degli agenti della Polizia di Stato. È successo a Trieste. Ieri pomeriggio, infatti, i poliziotti hanno denunciato per furto aggravato in concorso un uomo di 57 anni, originario della provincia di Napoli e residente in città, già noto alle forze dell’ordine.

È entrato in una profumeria in via San Lazzaro con un altro uomo; i due hanno sottratto una confezione di profumo del valore di 69 euro. Avevano anche tolto l’adesivo antitaccheggio da un altro prodotto, poi lasciato nel negozio. La commessa ha notato la loro condotta, ma i due si sono dileguati e a nulla è valso il suo intervento per fermarli.

Oltre a informare dell’accaduto la sala operativa della Questura di Trieste tramite il 112, la donna ha telefonato a una sua collega, di un altro punto vendita della stessa catena, in via Oriani. Poco dopo i due ladri si sono presentati proprio in questa seconda profumeria: sorpresi dalla domanda della commessa se avessero con loro "già qualcosa", il più giovane dei due si è allontanato, mentre l’altro, rimasto sul posto, è stato identificato dagli operatori della Volante, intervenuti prontamente.

Non aveva con sé la confezione di profumo sottratta nel primo negozio. Effettuati i riscontri del caso e ricostruite le varie fasi dell’episodio, l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica.