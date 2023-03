Due cucine in fiamme nel Pordenonese

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maniago sono intervenuti, alle 12.45 circa, per un incendio cucina in un'abitazione a Campagna di Maniago. La Sala operativa del Comando provinciale, allertata da un passante che aveva visto del fumo che fuoriusciva dalle finestre dello stabile, ha inviato la locale squadra con due mezzi per le operazioni di spegnimento. Gli occupanti dell'immobile, allertati dal passante stesso, sono stati fatti uscire senza riportare alcuna conseguenza.

Grazie ai ridotti tempi di arrivo ed alla rapidità delle operazioni, ma anche alla prontezza del passante che interveniva in aiuto dei residenti, le conseguenze dell'incendio sono state contenute solo al locale cucina.

Nel pomeriggio, invece un giovane uomo e una giovane donna sono stati soccorsi in una frazione di Prata di Pordenone, in una abitazione privata, per le ustioni riportate a seguito di un incendio che ha interessato, anche in questo caso gli spazi adibiti a cottura. L'uomo è rimasto ustionato agli arti inferiori. Sono rimasti entrambi sempre coscienti durante i soccorsi.

Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l'automedica e l'ambulanza provenienti da Pordenone allertando anche i Vigili del fuoco i Carabinieri della Compagnia di Pordenone.

L'uomo e la donna sono stati trasportati con l'ambulanza, con lesioni non gravi, all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.