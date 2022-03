Due detenuti evadono dal carcere del Coroneo

Due detenuti sono evasi questo pomeriggio, poco dopo le 16, del carcere del Coroneo, a Trieste. I due - un 23enne di origine romena e un 31enne magrebino - sono stati fermati a poche ore di distanza dalla fuga nella zona di Opicina.

Erano riusciti a scavalcare il muro del penitenziario, alto quattro metri, facendo inizialmente perdere le proprie tracce. Immediatamente sono scattate le ricerche da parte delle forze dell'ordine, sia nel cuore della città, sia nelle aree più periferiche.

Il giovane rumeno è stato catturato intorno alle 19.30 dalla Squadra Mobile nei pressi della stazione ferroviaria di Opicina. Il maghrebino è stato fermato in via dei Cardi attorno alle 22. Entrambi sono stati portati in Questura per gli interrogatori di rito. Probabile fossero diretti oltre confine, in Slovenia.

I due si trovavano in carcere per rapina e reati contro il patrimonio.