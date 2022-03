Due donne investite in piazzale Chiavris

Due donne sono state investite, poco dopo mezzogiorno a Udine, in via Monte Grappa.



Una Lancia Y, proveniente da via Monte Grappa e guidata da un anziano di 86 anni, all'intersezione con piazzale Chiavris, ha investito le due donne che stavano attraversando il piazzale, dirette in viale volontari della Libertà.



Sul posto sono giunti i sanitari del 118, mentre una pattuglia della Polizia Locale di Udine si è occupata dei rilievi. sul posto 118; l' esatto dinamica ¿ ancora al vaglio della pattuglia di PL intervenuta sul posto per i rilievi di rito