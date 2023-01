Due escursioniste soccorse a Forni Avoltri e a Savogna

Questo pomeriggio si sono verificati due interventi di soccorso, tra le 13 e le 15 circa, in comune di Savogna e Forni Avoltri, per due distorsioni.

A Forni Avoltri una sciatrice del 1975 di Paularo si è infortunata al ginocchio all'altezza di Malga Moraretto (a quota 1.700 metri circa). La donna è caduta mentre sciava. Sul posto è arrivato l'elisoccorso regionale che ha sbarcato il tecnico e il medico; la donna è stata stabilizzata e imbarcata con il verricello e il triangolo di evacuazione. L'elicottero ha poi sbarcato l'infortunata al Rifugio Tolazzi dove è stata presa in consegna dall'ambulanza. Sul posto i soccorritori della stazione di Forni Avoltri del Soccorso alpino.

Un'altra donna, residente a Udine, si è invece procurata una forte distorsione alla caviglia scendendo a piedi dal Monte Matajur. Qui si sono mobilitati sei soccorritori della stazione di Udine Gemona per raggiungerla a piedi dal Rifugio Pelizzo. I primi tecnici arrivati sul posto, residenti nelle Valli del Natisone, hanno protetto l'infortunata con i teli termici affinché non prendesse freddo nell'attesa; essendo presente anche una infermiera del Soccorso Alpino, le hanno stabilizzato l'arto. Quando sono arrivati gli altri tecnici, l'infortunata è stata messa nel sacco a depressione e portata al Rifugio Pelizzo in barella, dove è stata consegnata all'ambulanza diretta a Udine.