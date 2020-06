Due escursioniste soccorse in Friuli

Doppio intervento per i tecnici del Cnsas Fvg. La stazione del Soccorso alpino di Udine è stata attivata per una richiesta di soccorso sul sentiero che da Micottis di Lusevera scende, per circa centocinquanta metri di dislivello, fino al paese. Qui una donna di 57 anni si è slogata una caviglia. I tecnici intervenuti sul posto l'hanno raggiunta, imbarellata e trasportata per duecento metri di dislivello fino all'auto, da dove è poi rincasata con un compagno di gita.

Soccorso anche tra malga Tintina e malga Montovo, in comune di Ampezzo, per una donna di Raveo, che si è infortunata a una gamba a quota 1.760 metri. La donna è stata recuperata dall'elisoccorso del Suem di Pieve di Cadore. Attivata la stazione di Forni di Sopra del Soccorso Alpino.