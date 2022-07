Due ettari in fiamme a Basaldella di Campoformido

Dalle 13 circa, i Vigili del fuoco del Comando di Udine sono impegnati per lo spegnimento di un incendio di sterpaglie nei pressi dell'ex provinciale 89 a Basaldella di Campoformido.

I pompieri friulani sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Codroipo e una squadra, un autocarro con modulo di spegnimento boschivo, un’autobotte e il personale Gruppo Operativo Speciale con un mini escavatore cingolato.

Il rapido intervento è valso a circoscrivere l’incendio a un’area di circa due ettari di un campo con alcune balle di fieno, evitando la propagazione delle fiamme a una zona boscata che si trova nelle immediate vicinanze.

Al momento sono in corso le operazioni di bonifica, della superficie andata a fuoco, per le quali viene utilizzato anche l’escavatore. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio.