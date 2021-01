Due famiglie intossicate dal monossido di carbonio

Nove persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio nel tardo pomeriggio di ieri, mentre stavano eseguendo dei lavori di asciugatura dell'acqua in casa, a causa di una perdita provocata dal maltempo, utilizzando una macchina che 'spara' aria calda impiegando gasolio.

È successo in via case sparse, a Paularo. A rimanere intossicate due famiglie, i cui componenti sono stati medicati sul posto dal personale sanitario. La persona più anziana, di 85 anni, è stata trasportata all'ospedale di Tolmezzo per accertamenti. Non è in pericolo di vita.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Tolmezzo e anche i Carabinieri del capoluogo Carnico per tutti gli accertamenti.