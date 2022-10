Due feriti a Gemona nello scontro tra auto e camion

Due persone sono rimaste ferite nello scontro tra un'auto e un camion avvenuto nel primo pomeriggio a Gemona, in via Cavazzo.

Sul posto, la Sore ha inviato un'autoambulanza e l'elisoccorso. Una persona è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'altra è stata accompagnata in ambulanza all'ospedale di San Daniele per accertamenti.

Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del Distaccamento di Gemona e i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo per rilievi e accertamenti.