Due feriti nello scontro lungo la bretella Sacile Est

Due persone sono rimaste ferite questa mattina a seguito di un incidente accaduto lungo la bretella Sacile Est. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri dalla Compagnia di Sacile, due vetture si sono scontrate.

Dopo l'allarme al Nue 112, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto due ambulanze e un'automedica proveniente da Pordenone.

Le due persone ferite sono state trasportate con le ambulanze all'ospedale di Pordenone, ferite in modo serio. Sul posto anche i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dello scenario.