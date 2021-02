Due furti messi a segno a Udine

Due furti sono stati messi a segno nella tarda serata di ieri, a Udine. I malviventi si sono introdotti in una abitazione, nella zona di via Tricesimo, attraverso una porta sul retro, rovistatando in tutte le stanze. Bottino oro per 600 euro in contanti e gioielli per circa 2mila euro. A fare la brutta sorpresa alla padrona di casa che ha chiamato subito il 112.

Il secondo furto è stato messo a segno su una auto Ford posteggiata in via Cantore. Vittima una donna che si era allontanata per pochi istanti dalla vettura, lasciando incustodita all'interno della macchina la sua borsetta che conteneva effetti personali e soldi in contanti. I malviventi hanno spaccato il finestrino e l'hanno rubata.