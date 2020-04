Due gare per lavori su tre palazzi statali

L’Agenzia del Demanio ha pubblicato due gare per lavori su tre immobili di proprietà statale, per un valore complessivo di 141 mila euro. Una delle gare riguarda l’affidamento dell’incarico del progetto di fattibilità tecnico-economica per l’adeguamento sismico della Caserma Diaz a Gorizia e dell’Ex Casa del Popolo-Caserma Breccia a Udine, entrambe in uso alla Guardia di Finanza, per un valore di 102mila euro.

La seconda procedura riguarda, invece, l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico di una porzione di Palazzo Colombatti Ciconi Belgrado a Udine, sede di diverse amministrazioni dello Stato tra cui il Provveditorato alle Opere Pubbliche. L’incarico è pari a 39mila euro.