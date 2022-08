Due giovani ciclisti soccorsi in Val Bartolo

Oggi la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino è intervenuta al mattino, tra le dieci e le 11.30, e nel tardo pomeriggio per due soccorsi distinti.

Al mattino è stata soccorsa una turista italiana, infortunatasi andando a funghi nell'area del Monte Forno. La donna è caduta in un punto impervio, procurandosi una probabile frattura a un arto. E' stata raggiunta da otto soccorritori della stazione di Cave del Predil e della Guardia di Finanza, imbarellata e recuperata per duecento metri con l'aiuto di corde fino al livello della strada dove ad attendere c'era l'ambulanza.

Tra le 19 e le 19.45 circa la stazione è intervenuta in Val Bartolo, dove due giovani ciclisti con mountain bike sono caduti a terra mentre scendevano, ed erano quasi alla fine della valle, per evitare alcune persone: uno dei due ha sbattuto violentemente al suolo, perdendo i sensi per qualche minuto.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso regionale ma anche alcuni tecnici della stazione di Cave del Predil e un medico del Soccorso Alpino che si trovava proprio nella stessa valle. Il giovane è stato portato nella caserma dei Vigili del Fuoco dove è stato ulteriormente stabilizzato prima di essere elitrasportato a Udine.