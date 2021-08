Due giovani turisti tedeschi soccorsi a Passo Pramollo

Due giovani turisti tedeschi, un ragazzino del 2004 di Lippstadt e una ragazza del 1994 di Winnenden, sono stati soccorsi nel cuore della notte dal Soccorso Alpino stazione di Moggio, assieme alla Guardia di Finanza e ai Vigili del Fuoco, non lontano da Passo Pramollo.

La richiesta di aiuto è arrivata al 112 intorno alle 23.15 da alcuni amici dei due che si trovavano in albergo a Passo Pramollo, segnalando che gli amici li avevano chiamati per aver perso l'orientamento.

I due erano partiti da Passo Pramollo nel pomeriggio di ieri e, con gli impianti, erano risaliti fino sulle Madrizze per poi proseguire a piedi senza meta con vari saliscendi in territorio austriaco e toccando qualche cimetta dei dintorni. Poi hanno imboccato il sentiero 432 in discesa e, a un certo punto, smarriti ed esausti, hanno chiesto aiuto. I soccorritori li hanno richiamati per poter individuare con SMS Locator la loro posizione precisa e hanno detto loro di non muoversi dal punto in cui si trovavano.

Con i fuoristrada, lungo un percorso molto dissestato dalla pioggia, li hanno raggiunti, prelevati - erano stanchi e infreddoliti, non indossavano abbigliamento adeguato a una escursione in montagna - e condotti fino a Studena Bassa dove c'erano alcuni amici ad attenderli. L'intervento si è concluso alle 2.30 del mattino.