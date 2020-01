Due giovanissimi feriti sugli sci

Due gravi incidenti sulle piste di Sella Nevea. Intorno alle 12, mentre stava sciando con la maestra di sci sulla Pista Gilberti, a quota 1.800, un bambino di 10 anni, di nazionalità croata, è caduto insieme a lei. I due si sono portati al rifugio Celso Gilberti. È qui che il bambino si è sentito male ed è stato allertato il soccorso della Polizia di Stato. Gli agenti sono intervenuti immediatamente. I sintomi che presentava il piccolo hanno fatto pensare subito a un trauma cranico importante.

È scattata la chiamata al Numero unico di emergenza 112: la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario. Il bambino è stato immobilizzato sul materassino vacum e trasportato in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine.

Nel pomeriggio, un ragazzo, in gita con una comitiva di cittadini croati, intorno alle 14.30, è caduto accidentalmente dopo aver perso il controllo degli sci. Si è fermato dopo un tratto di pista del Canin, fortunatamente trattenuto sulle reti di protezione installate proprio per tutelare gli sciatori in quel tratto. È stato ricoverato all'ospedale di Udine.