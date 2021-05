Due giovanissimi ubriachi, uno aggredisce gli agenti

Nel pomeriggio di ieri, alla Sala Operativa della Questura di Pordenone sono arrivate diverse segnalazioni che indicavano un ragazzino in evidente stato di ubriachezza che, a Talponedo di Porcia, attraversando a più riprese la strada, creando pericolo per se stesso e per gli automobilisti.

Sul posto, a ridosso dell’area verde, si sono recati un equipaggio della Squadra Volante e il personale sanitario dove hanno trovato un ragazzo, che ha indicato due ragazzi, uno dei quali minorenne, in preda a un forte stato di alterazione da assunzione smodata di alcol. A quel punto, uno dei due, un 19enne del posto, completamente ubriaco, ha iniziato a insultare gli agenti, minacciandoli e tentando di evitare l’intervento del personale sanitario. A un cero punto il giovane, senza mascherina, ha spintonato violentemente gli agenti, tirando calci e colpendo al volto il capo pattuglia. E’ arrivata una seconda volante e, con non poche difficoltà, gli agenti sono riusciti ad accompagnarlo in Questura.

Nel frattempo è stato identificato anche l’altro ragazzino, un 16enne pordenonese, anche lui in forte stato di ubriachezza, che continuava a lanciarsi in mezzo alla strada. Entrambi sono stati sanzionati per ubriachezza molesta, mentre per il 19enne è scattato l’arresto per resistenza, violenza, lesioni, oltraggio e minacce gravi a Pubblico Ufficiale. E’ stato posto in custodia nelle camere di sicurezza della Questura, a disposizione del Pm per l’udienza con rito per direttissima.

Al capo pattuglia della volante sono state diagnosticate policontusioni, guaribili in sette giorni.