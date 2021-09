Due gravi incidenti all'alba nel Friuli Occidentale

Due gravi incidenti stradali si sono verificati, intorno alle 4.30 di questa mattina, nel Friuli Occidentale.

Il primo impatto si è verificato lungo la strada statale 13 Pontebbana, nel tratto che prende il nome di viale Aquileia, in prossimità del Ponte sul fiume Meduna, a Pordenone. Si sono scontrati un furgone e un'automobile.

All'arrivo dei soccorritori, con un'automedica e un'autoambulanza, una ragazza è stata trovata incosciente all'interno dell'abitacolo. Stabilizzata, è stata trasportata in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita, all'ospedale di Pordenone. Sul posto i Vigili del Fuoco e, per rilievi e accertamenti, la Polizia di Stato.

Il secondo incidente si è verificato in via Sacile, a Fiaschetti di Caneva. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sacile, il conducente di una vettura ha perso il controllo e il veicolo si è cappottato. La persona è rimasta ferita in maniera seria, trasportata in ambulanza all'ospedale. Sul posto i Vigili del Fuoco per messa in sicurezza dei mezzi e della sede stradale.