Due guasti alla linea, disagi per i pendolari

Ancora una mattinata difficile per chi viaggia in treno, complici due guasti che hanno provocato rallentamenti alla circolazione lungo la Venezia – Udine - Trieste.

Il primo – risolto intorno alle 9 dopo l’intervento dei tecnici – si è verificato alle 5.25 a Conegliano. I treni in viaggio hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti.

Il secondo, scattato alle 9.05 e ancora in corso alle 10, ha interessato nuovamente la linea tra Monfalcone e Bivio d'Aurisina, sempre in direzione Trieste. Maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti per i treni in viaggio.

Treni direttamente coinvolti nel primo guasto:

• ICN 35774/35775 Roma Termini (22:35) - Trieste Centrale (9:01)

• RV 2800/2801 Venezia Santa Lucia (5:01) - Trieste Centrale (8:02)

• RV 2442/2443 Venezia Santa Lucia (7:01) - Trieste Centrale (10:02)



Treni parzialmente cancellati nel primo guasto:

• RV 2844 Venezia Santa Lucia (7:31) - Sacile (8:44)• RV 2804 Venezia Santa Lucia (8:01) - Udine (9:51)• R 11004/20963 Venezia Santa Lucia (5:13) - Trieste Centrale (8:56)• R 20956/11019 Trieste Centrale (5:50) - Venezia Santa Lucia (9:47)• R 2802 Venezia Santa Lucia (6:01) - Udine (7:51)• R 11008 Venezia Santa Lucia (6:13) - Udine (8:28)• R 11014/11061 Venezia Santa Lucia (7:13) - Trieste Centrale (11:02)• R 11012 Treviso Centrale (7:44) - Conegliano (8:10)• RV 2840 Venezia Santa Lucia (6:31) - Conegliano (7:30): limitato a Treviso Centrale (7:05)• RV 2841 Sacile (7:17) - Venezia Santa Lucia (8:29): origine da Spresiano (7:41)• RV 2843 Conegliano (8:31) - Venezia Santa Lucia (9:29): origine da Spresiano (8:41)• R 33779 Conegliano (6:27) - Venezia Santa Lucia (7:29): origine da Treviso Centrale (6:50)• R 11011 Conegliano (7:12) - Venezia Santa Lucia (8:17): origine da Spresiano (7:23)

Treni direttamente coinvolti nel secondo guasto:

• ICN 35774/35775 Roma Termini (22:35) - Trieste Centrale (9:01)

• RV 2442/2443 Venezia Santa Lucia (7:01) - Trieste Centrale (10:02)

• RV 2205 Venezia Santa Lucia (7:39) - Trieste Centrale (9:44)

• R 11004/20963 Venezia Santa Lucia (5:13) - Trieste Centrale (8:56)

• R 20947 Udine (8:08) - Trieste Centrale (9:32)