Due incendi nel Friuli Occidentale

Nel primo pomeriggio, alle 14.30, i Vigili del Fuoco di Spilimbergo, insieme a quelli di Maniago e con il supporto dell'autobotte della sede centrale di Pordenone, sono intervenuti nel Comune di Travesio, in via Laves, per l'incendio di un escavatore. L'intervento dei pompieri è valso a limitare i danni alle attrezzature circostanti e a rendere la zona sicura.

Poco dopo, allarme incendio anche a San Vito al Tagliamento, in via del Mattino. Qui le fiamme si sono sviluppate all'interno della cucina di un'abitazione. Il tempestivo intervento di due automezzi e cinque uomini ha impedito il propagarsi delle fiamme al resto della casa. L'edificio non ha subìto danni strutturali, ma è stato comunque reso inagibile.