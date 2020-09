Due incidenti a Cervignano, ferito un pedone

Due incidenti stradali, nella mattinata di oggi, a Cervignano del Friuli. Il primo si è verificato all'altezza della rotonda del supermercato Lidl, dove per cause in corso di accertamento un 49enne di Terzo di Aquileia è stato investito da una vettura. L'uomo ha riportato diverse lesioni ed è stato trasportato con l'elicottero sanitario all'ospedale di Cattinara, in codice giallo. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Un secondo incidente si è verificato sempre a Cervignano del Friuli, ma in via Aquileia. In questo caso si tratta di uno scontro frontale tra due automobili. Ferite non gravi per due conducenti, una giovane donna e una pensionata, entrambe soccorse dall'equipe sanitaria della Croce Verde Cervignano e Basso Friuli.

Per questo secondo incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati.