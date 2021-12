Due incidenti all'alba nel Friuli Occidentale

Due incidenti stradali si sono verificati all'alba nel Friuli Occidentale. Il primo è successo alle 6.30, in Borgo Schiavoi, a Sacile. Si tratta di una fuoriuscita autonoma di una vettura il cui conducente è rimasto ferito, soccorso in codice giallo dell'equipaggio sanitario inviato dalla Centrale Sores e trasportato all'ospedale di Pordenone con l'ambulanza; la persona è grave ma non in pericolo di vita. Sul posto i Vigili del Fuoco.

Il secondo incidente intorno alle 7.30, in via Leopardi, a Fiume Veneto. Due auto si sono scontrate; a seguito dell'impatto un è finita in un canale a bordo strada mentre l'altra è rimasta sulla carreggiata. Cinque le persone che sono rimaste ferite, fortunatamente pare in maniera non grave. Sul posto gli equipaggi di due ambulanze e i Vigili del Fuoco di San Vito al Tagliamento.