Due incidenti in serata lungo la A4

Doppio incidente lungo l'autostrada A4 nella prima serata. Il primo si è verificato all'altezza del Lisert, direzione Trieste, poco prima delle 20. Coinvolti nel tamponamento un autoarticolato con targa slovena condotto da un uomo di 50 anni, una Suzuki S Cross, guidata da un uomo di 66 anni di Bari, e una Hyundai Santa Fe, dove al volante c'era un 61enne residente in Svizzera.

L'incidente, che ha richiesto l'intervento della Polizia Stradale di Gorizia e dei Vigili del Fuoco del Capoluogo Isontino, è stato causato probabilmente da un malore occorso al conducente del mezzo pesante, trasportato d'urgenza in ambulanza all'ospedale di Cattinara. Lievi i danni ai mezzi.

Il secondo sinistro si è verificato, invece, poco dopo le 21.30, sempre in direzione Trieste, ma all'altezza di Villesse, in prossimità dello svincolo. Coinvolta una Peugeot condotta da un uomo di Firenze di 42 anni, rimasto illeso, e una Fiat Punto guidata da un uomo di 68 anni di Venezia che viaggiava con il figlio 35enne. A restare ferito è stato quest'ultimo, trasportato in ospedale con lesioni comunque non preoccupanti. Anche in questo caso sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia e la Polizia Stradale, insieme al personale di Autovie Venete.